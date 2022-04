Remco Evenepoel lyrisch na overwinning in Luik: "Besef hoe uniek het is"

Met een knappe solo won Remco Evenepoel zondag Luik-Bastenaken-Luik.

Onze landgenoot ging op dertig kilometer van het einde in de aanval, maar wist het op een knappe manier af te ronden.

Bij VTM was hij meteen na de aankomst bijzonder euforisch over zijn prestatie. “Beetje bij beetje komt het binnen. Het doet ongelooflijk veel deugd om hier te staan en te kunnen zeggen dat ik Luik-Bastenaken-Luik gewonnen heb”, klonk het.

“‘t Is te gek voor woorden. Of ik besef hoe uniek het is? Toch wel, ja. Vanop La Redoute is het nog ver, maar ze geloofden erin in de auto achter mij - dan moet je er zélf ook in geloven. Het was lastig met de tegenwind, maar eind goed al goed.”

Evenepoel had een plannetje in zijn hoofd. De aanval op La Redoute was geen toeval. “Om te zien wat er zou gebeuren. Ik was alleen, dus moest ik wel doorzetten.”