Romain Bardet emotioneel na lofbetuigingen voor hulp aan Alaphilippe: "Als er levens op het spel staan is er geen concurrentie"

De zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik met onder meer Julian Alaphilippe? Het maakte van Romain Bardet een beetje een held. En dus kwamen er ook heel wat lofbetuigingen.

De Fransman die voor Team DSM rijdt zag zijn landgenoot Alaphilippe tegen een boomstronk botsen na de val in Luik-Bastenaken-Luik.

Hij besefte meteen dat het ernstig was en schoot de wereldkampioen te hulp, waardoor hij zijn eigen koers meteen liet schieten. Dat leverde hem heel wat adelbrieven op vanuit de hele wereld.

"Ik heb het nog altijd moeilijk om onder woorden te brengen wat er gisteren gebeurd is", aldus een emotionele Bardet via de sociale media.

"Ik ben erg geraakt door jullie berichten, maar ik denk eerlijk gezegd dat iedereen in deze situatie hetzelfde had gedaan. Er is geen concurrentie als er levens in gevaar zijn."