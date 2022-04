Tom Boonen lyrisch na Luik-Bastenaken-Luik: "Heb het hem al een paar keer gezegd"

De Belgen hebben duidelijk Luik-Bastenaken-Luik gekleurd, tot grote vreugde ook van analist Tom Boonen.

Tom Boonen is na Luik-Bastenaken-Luik lyrisch over de prestatie van de Belgen in koers. En dat is niet alleen voor de zegevierende Remco Evenepoel.

“Wout van Aert heeft met zijn derde plaats in Luik, na de tweede in Roubaix, voor een mooi slot van de klassieke periode gezorgd. We weten natuurlijk niet hoe ziek hij werkelijk is geweest”, klinkt het in HLN.

Boonen kijkt echter nog meer op van iemand anders. “Maar nog meer dan van Wout sta ik te kijken van wat Quinten Hermans toonde. Ik heb hem al een paar keer gezegd dat hij zijn focus echt op de weg moet leggen.”

“Tot dusver leek het of dat voor hem slechts hobbyprojectjes waren, maar in La Doyenne heeft hij nu toch echt wel laten zien dat hij iemand voor de toekomst kan zijn. Hij is sterk, hij is snel en hij is pienter.”