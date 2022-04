Wat een 'crosslente': op het podium in elk monument en heel veel zeges gepakt in klassiek voorjaar

Quinten Hermans en Wout van Aert op het podium van Luik-Bastenaken-Luik, het is geen verrassing meer te noemen. Of het een 'crosslente' werd? Helemaal.

Om te beginnen: alle monumenten hadden dit jaar minstens één crosser op het podium. Niet enkel was er zilver en brons voor Hermans en van Aert in Luik-Bastenaken-Luik, er was meer.

Crossers aan het feest

In Milaan - San Remo was Mathieu van der Poel derde, hij won ook de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert werd dan weer tweede in Parijs - Roubaix.

En ook in vele andere koersen waren er crossers aan het feest: De Omloop (van Aert), Nokere Koerse (Merlier), Brugge - De Panne (Merlier), E3 (van Aert) en Dwars door Vlaanderen (van der Poel).