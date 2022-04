Bondscoach Vanthourenhout heeft plan voor WK met Remco én Wout: "Nog niet met hen gesproken, maar zie dat ze elkaar respecteren"

Op 18 (tijdrit) en 25 (wegrit) september is er het WK wielrennen in Wollongong, Australië. Sven Vanthourenhout heeft al een eerste keer vooruitgeblikt daarnaartoe.

De selectie maken zal ook dit seizoen voor bondscoach Sven Vanthourenhout niet makkelijk worden, want de Belgen zijn prima in vorm.

Dit jaar zullen er met van Aert en Evenepoel twee kopmannen zijn: "Dat was al mijn plan voor het exploot van Remco in Luik-Bastenaken-Luik", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Sterk verhaal

"Als beiden in september het niveau halen dat ze nu halen, kunnen we met een sterk verhaal naar Australië trekken. Ik merk dat ze elkaar respecteren, over het WK hebben we nog niet gepraat."

En wat dan met de andere Belgen, zoals Teuns - winnaar in de Waalse Pijl? "De helling in Australië is geen Muur van Hoei. Maar als hij in vorm is, kan hij ook op het WK mee met de besten."