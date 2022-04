Dylan Teuns profiteert van winst in Waalse Pijl om in Romandië te zegevieren: "Op mijn lijf geschreven"

De zege in de Waalse Pijl heeft het zelfvertrouwen van Dylan Teuns een enorme boost gegeven.

Dat winnen deugd doet en inspireert, dat heeft Dylan Teuns vandaag in de eerste rit van de Ronde van Romandië laten zien. De winnaar van de Waalse Pijl zit duidelijk goed in zijn vel.

“Toen ik naar het profiel keek, wist ik dat dit een finish zou zijn die op mijn lijf geschreven is”, aldus Teuns. “Mijn ploeggenoten zeiden dat ook, want twee of drie jaar geleden lag deze aankomst ook al in de ronde. En toen we hier aan de finish passeerden, geloofde ik meteen in mijn kansen. Maar je moet dan nog altijd wachten tot de laatste keer.”

De laatste kilometers verliepen echter niet zoals eerst verwacht. “Die aanval van Rohan Dennis heeft mij wel verrast. Hij ging van heel ver aan. Ik wilde zijn demarrage counteren, maar hij sloeg een gat van een paar meter. Ik moest daardoor vroeg gaan sprinten en ging op 450 meter voor de finish al vol gas.”

Teuns zit dan ook vol vertrouwen. “Dit is een geweldig gevoel. Na mijn zege in de Waalse Pijl is mijn vertrouwen groot en het is mooi om nu mijn tweede zege van het seizoen te pakken.”