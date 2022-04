Dylan Teuns wint eerste etappe van Ronde van Romandië, Quinten Hermans in top vijf

Dylan Teuns heeft de eerste rit van de Ronde van Romandië gewonnen.

De tweede dag van de Ronde van Romandië werd een fikse afknapper voor leider Ethan Hayter die betrokken geraakte in een valpartij en zo zijn leiderstrui kwijtspeelde.

De heuvelachtige eerste rit in lijn in Zwitserland werd aan een hoog tempo afgewerkt. De valpartij op goed 13 kilometer van het einde zorgde dat er een groep van 50 renners voorop bleef.

Cavagna probeerde op zes kilometer van het einde te ontsnappen. Hij fietste een voorsprong bij elkaar, maar op twee kilometer van het einde werd hij weer bijgehaald.

In de laatste kilometer trok Thomas goed door. Dennis mee, maar Dylan Teuns wist hem nog te passeren. Dennis, die vandaag tweede werd in de etappe, is de nieuwe leider in het algemeen klassement.