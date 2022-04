Tijs Zonneveld ziet hemel en hel voor Remco Evenepoel: "Diehard-fans en mensen die hem willen zien falen"

De verwachtingen voor Remco Evenepoel, ook al zit hij nog maar vijf jaar op de fiets, blijven ontzettend hoog.

Volgens Tijs Zonneveld, oud-wielrenner en nu analist, is het leven van Remco Evenepoel één grote achtbaan geworden sinds hij wereldkampioen werd bij de junioren. De verwachtingen zijn onmenselijk. “Van hem wordt in Vlaanderen verwacht dat hij klassiekers wint, en de Giro, eigenlijk ook de Tour, het WK, de olympische tijdrit, het Songfestival, de Champions League en Wimbledon”, zegt Zonneveld aan Algemeen Daglbad.

“Zijn leven ligt onder een vergrootglas. De verwachtingen zijn zo hoog dat je een sterrenkijker nodig hebt om de lat te zien liggen waarover hij moet springen. Dat ligt niet in de laatste plaats aan hemzelf: hij eist overal de aandacht op. In de media, maar ook in het peloton: hij rijdt soms rond alsof de weg van hem en van hem alleen is. Evenepoel polariseert. Hij heeft een grote groep diehard-fans, maar er zijn net zoveel wielerliefhebbers die hem het liefst zien falen.”

Ook Zonneveld kan er geen perfect beeld voor vinden. “Het ene moment vind ik zijn gebaartjes mateloos irritant, het volgende sta ik op de banken omdat hij wedstrijden durft open te breken op momenten waarop niemand het verwacht. Verder staar ik met open mond naar de manier waarop hij aan zijn daalcapaciteiten heeft geschaafd: in een paar maanden tijd is hij van een bange kanarie veranderd in een valk.”