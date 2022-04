"En dan komt zo'n pipo de foto verprutsen": ex-prof boos op klimaatactivist, ook Evenepoel reageert

Net als in de Ronde van Vlaanderen en in de bekerfinale tussen Gent en Anderlecht kwam ook in Luik-Bastenaken-Luik een milieuactivist zich mengen in de debatten. Dat leverde heel wat kritiek op.

Zelf bleef Remco Evenepoel er rustig onder: "Ik heb al een foto gekregen waarop ze met photoshop aan de slag zijn gegaan en die man niet te zien is", gaf hij aan in Extra Time Koers. Anderen waren er toch minder van gediend. Zo was ex-prof (en nu bokser) Zico Waeytens duidelijk over de zaak op twitter. Dan win je een monument waar je zo hard voor traint en werkt… dan komt er een pipo de foto verprutsen 👀 Mag ik de volgende keer tegen zo iemand boksen aub ? Proficiat moatje @EvenepoelRemco 👊🏼👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/Ho2qqWomcv April 24, 2022 Blijkbaar begrijpen sommige mensen mijn reactie niet goed… maar ik had dan ook niets anders verwacht. Nogmaals… het gloriemoment bij die finishfoto is gewoon verpest. Punt uit !!!! Andere hoek, fotoshop of niet… maakt niet uit ! Die man is daar niet op zijn plaats. Punt. — zico waeytens (@ZicoWaeytens) April 25, 2022 "Dan win je een monument en dan komt een pipo de foto verprutsen. Mag ik de volgende keer tegen zo iemand boksen aub?"