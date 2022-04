Gaan Evenepoel als vervanger van Alaphilippe naar de Tour? Jonge Belg is kristalhelder

Julian Alaphilippe raakte tijdens Luik-Bastenaken-Luik ernstig geblesseerd en ziet de Tour de France stilaan op de helling staan. En dus gaan er al stemmen op dat Remco Evenepoel hem dan maar zou moeten vervangen.

Evenepoel zelf blijft er rustig onder en mikt nog steeds 'gewoon' op de Vuelta in Spanje en dus niet op de Tour de France.

Planning ligt vast

"De planning ligt vast, over de Tour is dus nog niet gedacht", aldus Evenepoel in Extra Time Koers over de hele zaak.

"Vorig jaar hebben we de fout gemaakt om te veel in mijn programma te switchen. We willen niet dezelfde fout maken."