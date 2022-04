Alexandr Vlasov na 4e plaats in 2e rit Ronde van Romandië: "Ik heb me voorin goed veilig kunnen houden"

Alexandr Vlasov van Bora-Hansgrohe is gisteren 4e in de 2e etappe van de Ronde van Romandië geëindigd. "We zijn in een goede conditie om naar de bergetappes te gaan", zegt hij daarover.

Gisteren was het een hectische finale in de 2e rit van de Ronde van Romandië met aankomst in Echallens. Er waren smalle wegen en de renners moesten opletten voor de wind. "Iedereen wou vooraan in het peloton zitten", zegt Alexandr Vlasov, die voor Bora-Hansgrohe 4e werd in die etappe. "Onze ploeg heeft het goed gedaan om een veilig aan te komen. Ook zaten we in de finale in een goede positie. Uiteindelijk finishte ik zelfs als 4e en Großschartner als 9e." "We zijn dus in een goede conditie met het oog op de bergetappes dit weekend", besluit Vlasov.