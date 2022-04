Geen Merlier in Giro, dan maar naar de Tour? "Als Mathieu strijd aangaat met Wout ..."

Geen Tim Merlier in de Giro en dus is de vraag: welke grote ronde gaat hij dan wel rijden? De Tour de France?

Jasper Philipsen staat ingepland op de Tour de France, voor Merlier zou er de Giro d'Italia zijn weggelegd. Dan toch ook maar op de Tour mikken?

Vorig jaar stonden Philipsen, Merlier en Van der Poel ook alledrie aan de start in La Grande Boucle, maar dit jaar zou dat toch anders zijn.

Groene trui

"Twee sprinters samen met Mathieu van der Poel in de ploeg, dat is net iets te veel. De optie is onbestaande", aldus Frank Hoste bij Sporza.

"Als Van der Poel beslist om voor de groene trui te strijden tegen Wout van Aert, dan zal alles moeten wijken."