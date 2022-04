Na de 3e plaats in Romandië voor Fernando Gaviria: "Een goed resultaat na 2 maanden niet te hebben gekoerst"

Fernando Gaviria reed naar een 3e plaats in de 2e etappe van de Ronde van Romandië. "Een goed resultaat", is hij tevreden na de rit.

Gisteren in de massaspurt reed Fernando Gaviria naar een 3e plaats. "Ik heb 2 maanden niet gekoerst", zegt Gaviria. "Het was een harde wedstrijd met enkele beklimmingen en ik deed niets verkeerd. Dus is een 3e plaats een goed resultaat."

"Nu ligt mijn focus op de volgende etappes en ook op de Giro", besluit Gaviria.