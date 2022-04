Vlasov gunt ploegmaat van Bora-Hansgrohe de zege in sprint van Ronde van Romandië

De koninginnenrit van de Ronde van Romandië is gewonnen door Sergio Higuita.

Veel regen, maar dat hield de renners niet tegen om van de koninginnenrit een stevige strijd te maken. Een kopgroep van twaalf nam al snel de benen, met onder andere Quinten Hermans en Harm Vanhoucke.

De voorsprong liep op tot vier minuten, maar achterin werd door enkele ploegen goed samengewerkt. De kopgroep dunde uit naar vijf renners op de verschillende hellingen.

In de slotkilometers werd alles en iedereen teruggehaald. Een kleine groep vocht het in de sprint uit. Vlasov hield even in zodat zijn ploegmaat Higuita de zege pakte. Ayuso was derde.