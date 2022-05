Lefevere duidelijk: "Van Wilder had gelijk als hij sprak over haantjesgedrag", "Kwalijke balans" en "Probleem oplossen als het zich stelt"

Patrick Lefevere won dan toch nog zijn monument met Luik-Bastenaken-Luik. Maar er was toch ook het nodige slechte nieuws te melden.

En daar heeft Lefevere ook wel zijn mening over. "Ego is een item in de koers. De massale valpartij in Luik-Bastenaken-Luik is veroorzaakt omdat één renner niet wilde remmen voor een andere."

"Haantjesgedrag noemde Ilan Van Wilder het en hij heeft gelijk", is Lefevere duidelijk in zijn column in Het Nieuwsblad.

Kwalijke balans

"De balans is kwalijk voor ons: Van WIlder heeft een gebroken kaakbeen en mist de Giro, Julian moet herstellen van een klaplong, een gebroken schouderblad en twee gebroken ribben die ook nog eens verplaatst zijn."

"De Tour halen? Dat wordt nipt. We gaan er alles aan doen, maar het wordt een race tegen de tijd. Hij mag drie weken niet bewegen, voor een spring-in-'t-veld als hem is dat een kwelling. Als het niet lukt? We gaan de problemen oplossen als ze zich stellen."