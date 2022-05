Intermarché-Wanty-Gobert mikt met Dimitri Claeys op eindoverwinning in de Vierdaagse van Duinkerke

Intermarché-Wanty-Gobert hoopt op de eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke. Met Dimitri Claeys nemen ze een ex-winnaar van die rittenkoers mee.

Morgen begint de Vierdaagse van Duinkerke. Intermarché-Wanty-Gobert voelt zich dan meteen thuis in Noord-Frankrijk. Ze hopen dan ook op de eindoverwinning. Ze nemen daarvoor Dimitri Claeys mee als kopman.

"De vijfde rit naar Cassel is de koninginnenrit", klinkt het binnen de ploeg. "De Casselberg moet 16 keer beklommen worden in die rit. Elke kant 8 keer." Claeys voegt daaraan toe: "Maar het is attent zijn in elke rit. Elk jaar is het daar een secondenspel. Bonificatieseconden of kleine verschillen in de sprint kunnen het verschil maken."

De selectie van Intermarché-Wanty-Gobert bevat naast Claeys ook Sven Erik Bystrøm, Hugo Page, Baptiste Planckaert, Gerben Thijssen, Corné van Kessel en Boy van Poppel.

De Vierdaagse van Duinkerke start op 3 mei in Duinkerke. Na enkele ritten door Noord-Frankrijk eindigt de rittenkoers op 8 mei weer in Duinkerke.