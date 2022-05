Israël-Premier Tech neemt Jenthe Biermans mee naar de Giro, sprinter Giacomo Nizzolo is de kopman

Jenthe Biermans mag mee naar de Giro voor Israël-Premier Tech. Hij zal kopman Giacomo Nizzolo bijstaan. De Israëlische ploeg zet alles in op de Italiaanse sprinter.

"Ritten winnen in de Giro is ons hoofddoel", zegt Oscar Guerrero, sportief directeur bij Israël-Premier Tech. "Het is duidelijk dat we dat met onze sprinter Giacomo Nizzolo willen doen. Hij is de kopman en heel de selectie is rond hem gebouwd."

Nizzolo krijgt een heuse sprinttrein met Rick Zabel, Alex Dowsett en Matthias Brändle mee. Daarbij hoort ook Jenthe Biermans. Samen moeten ze Nizzolo helpen aan een 3e eindwinst in het puntenklassement. Eerder won hij dat nevenklassement al in 2015 en 2016.

In de 2e helft van de Giro zijn er minder sprintkansen, maar dan hopen ze via de vroege vlucht etappes te winnen met onder meer Alessandro De Marchi.