Quick-Step start met ambitie in Giro: "Dat zit in onze natuur"

Mark Cavendish voert de Quick-Step - Alpha Vinyl-selectie aan in de Giro d'Italia. Hij won al 15 ritten in de grote ronde en dus is the sky the limit.

"We trekken naar de Giro met veel motivatie en met een goed team aan de start", aldus ploegdirecteur Davide Bramati op de webstek van de ploeg. Elke dag "Mark Cavendish is onze man voor de massasprints. Hij won al vaak in de Giro, we kunnen op veel sterke renners rekenen om hem bij te staan." En wat met de rest van de ploeg? "Voor de andere etappes bekijken we het dag per dag. We gaan vechten voor elke mogelijkheid en zien wat we kunnen doen. Een grote ronde is nooit makkelijk, maar we gaan er alles aan doen - dat ligt in onze natuur."