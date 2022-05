Sam Bennett kan voor het eerst juichen sinds vertrek bij Quick-Step: "Laatste overwinning 350 dagen geleden"

Sam Bennett was de voorbije maanden slechts een schim van de renner die Quick-Step in het eerste deel van 2021 regelmatig aan een zege hielp. Nu weet de Ier wel weer wat winnen is.

Bennett was de snelste in de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt. "Alles is perfect uitgedraaid! Mijn laatste overwinning was 350 dagen geleden. Het was zeker en vast hoog tijd om nog eens te winnen", besefte Bennett maar al te goed.

En dat deed de sprinter dus in een voor Bora-Hansgrohe belangrijke wedstrijd. "De ploeg had van in het begin van de koers zijn stempel gedrukt en werkte hard voor mij. Danny van Poppel deed een geweldige lead-out. Het enige dat ik moest doen, was het afmaken op de streep."

KRAMPEN

Ook deze overwinning kwam er niet zonder slag of stoot. "Op 100 kilometer van de aankomst had ik krampen, maar gelukkig kon ik op tijd herstellen voor de snelle finale in Frankfurt. Ik wil iedereen bedanken die in mij is blijven geloven!"