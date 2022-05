Cav wil niet weten van rivaliteit tussen hem en Jakobsen met oog op de Tour: "Helaas leidt het tot een beetje frictie"

Cavendish gaat de Giro rijden, maar hoopt ook op deelname aan de Tour. Ook Fabio Jakobsen wil naar de Tour. Het is geen geheim dat Quick-Step slechts één sprinter meeneemt naar Frankrijk.

Cavendish laat er zich over uit in de nieuwe Eurosport-podcast The Breakdown. Volgens de Brit is het ook een factor dat hij in de Tour het recordaantal ritzeges van Eddy Merckx zou kunnen verbreken. "Ik voel echt dat mensen graag willen dat ik het record verbreek. Mij boeit het alleen niet zoveel. Aan de andere kant zijn er ook mensen die willen dat Fabio de Tour rijdt zodat ik niet kan gaan."

© photonews

Leeft dat vooral bij fans en media of ook bij de ploeg? "Bij iedereen een beetje. Het is een kleine groep, maar wel een heel belangrijke groep." Cavendish maakt duidelijk dat hij en Jakobsen geen rivalen zijn. "Fabio en ik hebben elkaar gesteund de laatste jaar. Ik wil niet dat het een tweestrijd wordt en hij dat ook niet. Er moet geen rivaliteit tussen ons gecreëerd worden, want we zijn er altijd voor elkaar geweest."

Al moet the Manxmile Missile toegeven dat de situatie wel voor wat spanning zorgt. "Helaas leidt het wel een beetje tot frictie. Dat willen we helemaal niet. Daarom wil ik er liever niet over praten want ik wil geen ruzie met een vriend over iets wat buiten onze controle ligt."