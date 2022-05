Sven Vanthourenhout ontkent het met klem over Wout van Aert: "Onzin!"

Dat bondscoach Sven Vanthourenhout en Wout van Aert een sterke band hebben mag duidelijk zijn.

De twee worden geregeld samen gezien tijdens trainingen in de Kempense bossen. “Ik ben ook al met Remco in de Ardennen gespot”, zegt Vanthourenhout aan HLN.

“Vorig jaar reden zijn vader en ik zes uur lang achter hem aan in de auto dwars door de Ardennen. Ik ben er zeker van dat ik nooit minder met Remco heb gewerkt dan dat ik met Wout heb gedaan. Dat zal Remco zeker bevestigen.”

Bij het brede publiek is vaak te horen dat eigenlijk Wout van Aert de bondscoach is, iets wat Vanthourenhout met klem ontkent. “Onzin. Elke renner die al een WK met mij heeft gedaan, zal zeggen dat het niet klopt. Wout heeft mij nog nooit gevraagd om bepaalde renners te selecteren of een bepaalde tactiek te hanteren.”