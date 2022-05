📷 Naar jaarlijkse gewoonte: de opvallende truitjes van EF Education-EasyPost voor de Giro

Elk jaar is het weer uitkijken naar het design van de truitjes van EF Education-EasyPost. Vorig jaar was er het testbeeld. Het jaar ervoor de eend. Dit jaar is het iets soberder, maar niet minder opvallend. De shirts zijn donker met roze en lichtblauwachtige accenten.

Ze veranderen elk jaar het design van hun roze shirts voor de Ronde van Italië. Dat om verwarring met de roze leiderstrui te voorkomen.

