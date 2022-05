Grote ronden zoeken voor start vaker buitenland op en Giro denkt zelfs aan Afrika: "Kijken met toeristische bril"

Voor het eerst starten de drie grote ronden in het buitenland. Zelfs een Girostart in Afrika lijkt niet langer een utopie.

De Giro start dit jaar in Hongarije, nadat in 2018 aan het begin van de Ronde van Italië nog op Israëlische bodem gekoerst werd. Boedapest won dit jaar het pleit voor de Grande Partenza. "Stadsmarketing speelt een sleutelrol", zegt Wim Lagae, professor sporteconomie aan de KU Leuven, in HLN. "Zeker na de coronapandemie is er concurrentie tussen steden om weer op de voorgrond te treden."

"De organisatie van sportevenementen heeft een bindende werking", gaat Lagae verder. "De plaatselijke bakker zal eerst raar opkijken van het circus, maar het zorgt ervoor dat bezoekers, bedrijven en bewoners van een stad met elkaar in contact komen. We mogen ook niet vergeten dat wielrennen als tv-en kijksport de wind in de zeilen heeft. Veel mensen kijken vooral naar de koers met een toeristische bril."

EEN TRADITIE IN DE GIRO

Voornamelijk de Giro heeft wel iets met starten in een ander land. "De Ronde van Italië in het bijzonder heeft natuurlijk een traditie met spektakelrijke startplaatsen. In 1996 was er bijvoorbeeld een Grande Partenza aan de voet van de Akropolis in Athene waar velen zich de ogen op uitkeken."

Paolo Bellino, CEO van organisator RCS, droomt zelfs van een Girostart in Marokko of Kenia. "Afrika heeft al leergeld betaald", sluit Lagae niet uit dat de Giro ooit naar het bewuste continent trekt. "Het WK wielrennen strijkt er in 2025 neer en ik hoor dat koersen zoals de Ronde van Rwanda zich tonen met een sterke en transparante organisatie."