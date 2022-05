Lotte Kopecky kijkt vooruit na aankondiging van SD Worx: "Vooral de Tour de France is het hoofddoel"

SD Worx kwam met een aankondiging op de proppen die ook goed nieuws was voor Lotte Kopecky. Zij kan zich nu volop richten op haar doelen in de rest van 2022.

Hoofdsponsor SD Worx heeft zijn verbintenis ten opzichte van de gelijknamige wielerploeg verlengd met twee jaar. De overeenkomst liep sowieso nog tot 2024 en geldt nu dus tot het einde van 2026. Het stelt Lotte Kopecky in staat om zonder al te veel muizenissen vol voor haar doelen te gaan in het najaar.

Bij VRT NWS maakte Kopecky duidelijk wat die doelen precies zijn. "Vooral de Tour is het hoofddoel. Met het rittenschema dat voorgesteld is, denk ik dat de Giro een heel goede voorbereiding zou kunnen zijn op de Tour de France. Als het kan, wil ik daar zeker wel een ritje meepikken, maar het grote doel is de Tour de France."

GAAN VOOR RITZEGES

Weliswaar niet om op het klassement te mikken. "De eindzege op zich is geen doel. Ik denk dat we voor het algemeen klassement binnen SD Worx wel andere kandidaten hebben. Voor mij gaat het puur om ritoverwinningen. En misschien een dag in het geel, misschien de groene trui. Het is heel moeilijk te voorspellen. Laat ons beginnen met een rit te kunnen winnen. Al wat er nadien bijkomt, is bonus."