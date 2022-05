Richard Carapaz wil voor de 2e keer de Ronde van Italië winnen

Richard Carapaz won in 2019 al eens de Giro. In 2022 droomt hij ervan om de roze trui opnieuw mee naar huis te nemen.

In 2019 won Richard Carapaz onverwacht de Ronde van Italië. Toen reed de Ecuadoraan nog voor Movistar. In 2022 rijdt hij voor INEOS Grenadiers en wil hij opnieuw de Giro winnen.

"Het is een persoonlijke uitdaging", zei Carapaz op een persconferentie. "De voorbereiding liep vlot. Hopelijk verlopen de komende 3 weken even vlot en dan komt alles goed."

"Al ben ik wel op mijn hoede", gaat hij verder. "Vanaf de 4e rit wordt het al moeilijker en zullen we zien wie in de 3e week meestrijdt voor de eindzege. Ook wordt het technisch door het parcours. Het is belangrijk om genoeg reserves over te houden."