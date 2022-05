Romain Bardet had ideale voorbereiding op Giro: "Heel goed voor het vertrouwen"

Romain Bardet start vrijdag met grote ambities aan de Giro d'Italia. De Fransman kijkt er vol vertrouwen naar uit.

Bardet werd vorig jaar zevende in de Ronde van Italië is de kopman van Team DSM dit jaar. De Nederlander Thymen Arensman moet hem door de bergen loodsen. “Het klopt dat ik van het team meest ervaren ben in het rondewerk. We hebben veel goede jongeren aan de start hier, iedereen zal betrokken worden. Ik zal hen met mijn ervaring ook op weg helpen”, laat de Fransman weten.

De strijd zal volgens Bardet alvast hevig worden. “Er zullen in de eerste twee weken al grote tijdsverschillen ontstaan. Ik kan me geen grote ronde herinneren met zoveel klimwerk in de eerste twee weken.”

Wie topfavoriet is om deze editie te winnen, dat durft Bardet niet zeggen omdat er heel veel kandidaat-winnaars zijn. “Voor mezelf kan ik zeggen dat ik heel graag wilde terugkomen naar deze ronde. Ik hoop dat ik beter kan doen dan vorig jaar. Dat het een onvoorspelbare koers is, ligt mij wel. Ik hoop op een zo zwaar mogelijke koers. Vorig jaar was het zaak om de wedstrijd te ontdekken, om te ervaren hoe er in deze ronde gekoerst wordt en de wegen te leren kennen. Nu wil ik daarop verder bouwen.”

De voorbereiding was ideaal, met winst in de Tour of the Alps. “Heel goed voor het vertrouwen. Het was een zware koers en ideaal om de benen te testen voor de Ronde van Italië.”