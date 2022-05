De 14 Belgen in de Giro hebben vooral een helpersrol

Aan de start van de Ronde van Italië staan vrijdag in Boedapest 14 Belgen. De meesten krijgen een helpersrol, maar sommigen zullen ook hun kans mogen gaan.

Met 14 Belgen staan ze aan de start van de Giro vrijdag. Enkel de Italianen en Nederlanders zijn met meer. De meesten zullen moeten werken voor hun kopman. Anderen mogen hun eigen kans gaan.

Harm Vanhoucke mag van zijn ploeg Lotto Soudal jagen op een ritzege in bergetappes. Hij zal proberen meegaan in de vroege vlucht. Hij zal daarbij Mauri Vansevenant op zijn pad kruisen, die dezelfde rol heeft bij Quick Step-Alpha Vinyl. Ook Dries De Bondt en Sylvain Moniquet zullen proberen mee te gaan in de vroege vlucht tijdens de lastige heuveletappes.

Lawrence Naesen en Edward Theuns zijn de sprinters binnen hun ploeg, maar Naesen zal ook zijn kopman uit de wind moeten houden tijdens de vlakke etappes.

De andere Belgen hebben vooral een helpersrol binnen hun ploeg. Sommigen moeten hun kopman uit de wind houden of op kop rijden in het peloton. Anderen zitten in de lead-out voor hun sprinter.