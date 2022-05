Lawrence Naesen na sleutelbeenbreuk in voorjaar nu zonder zorgen in Giro: "Het kunnen drie mooie weken worden"

Na een voorjaar dat gehinderd werd door een sleutelbeenbreuk, is Lawrence Naesen in de Giro één van de Belgen die aan de start zal verschijnen. Wielerkrant sprak hem een dag voor de Grande Partenza.

Zijn Giro-deelname is lang niet zo evident. "In het begin van het voorjaar was het wel voorzien dat ik de Giro ging rijden, maar daarna liep ik mijn sleutelbeenbreuk op in de Omloop en hebben we de plannen aangepast. In de Ronde van Romandië kreeg ik last-minute te horen dat ik toch naar de Giro ging. Ik heb de knop vervolgens omgedraaid, we zullen zien wat het geeft in de Giro."

© photonews

Hoe is zijn herstel van die sleutelbeenbreuk eind februari verlopen? "Dat is op de dag van de val geopereerd worden, een week in het ziekenhuis liggen en dan een week tot anderhalve week afzien aan het bot. Beter word je daar niet van. Ik ben beginnen trainen en heb het dag per dag bekeken. Het is niet dat je met je vingers knipt en het in één klap beter gaat. Zo werkt een lichaam niet. Ik ben niet beginnen panikeren."

GOED GEVOEL IN ROMANDIË

Naesen bleef er in die moeilijke periode kalm onder en dat doet hij nu eigenlijk nog altijd. "Mijn voorbereiding was niet ideaal, maar ik maak me totaal geen zorgen. In de Ronde van Romandië voelde ik me redelijk goed. Ik ben op de voorlaatste dag afgestapt omdat ik naar de Giro ging, want er zaten maar enkele dagen tussen het einde van de Ronde van Romandië en het begin van de Giro."

© photonews

Eens de Belg van AG2R hoorde dat hij erbij ging zijn in Italië, kreeg de focus daarop uiteraard de prioriteit. "Het is beter om zo fris mogelijk aan de Giro te beginnen. Ik heb er terug goesting in om er in te vliegen." Het wordt voor Naesen zijn tweede Giro, na reeds een deelname in 2021. "Vorig jaar heb ik vijfmaal top 20 gereden. Met een iets betere plaatsing had dat vijfmaal top 10 kunnen zijn."

HOPEN OP DRIE WEKEN ZONDER PECH

Een stiekeme hoop om dat deze keer klaar te spelen? "Als je dat kan doen in een grote ronde, mag je toch tevreden naar huis gaan. Het kunnen drie mooie weken worden, daar hoop ik op. Ik hoop ook dat het weken worden zonder miserie en zonder pech. Dan zal ik me getoond hebben en de rest neem ik er bij."

Zijn er ook specifieke etappes waar Lawrence Naesen mee in zijn hoofd zit? "Neen, totaal niet. De ritten die ik in mijn hoofd heb zitten, zijn ritten om te overleven. Voor het overige pak ik het dag per dag aan. Het is immers niet omdat het profiel van een rit vlak is dat het in de koers ook uitdraait zoals je dat verwacht."