Luik-Bastenaken-Luik geeft hem moed om podium te pakken in de Giro: "Dit is mijn jaar"

De kopman van Bahrain Victorious wil dit jaar in de Giro d'Italia eindelijk eens afrekenen met de pech van de voorbije jaren.

Landa is één van de kanshebbers op winst in de Giro, maar dan moet de pech van de voorbije jaren wel voorgoed plaatsmaken.

Vorig jaar ging hij in de vijfde etappe zwaar onderuit. De voorbereiding lijkt perfect. “Alles is volgens plan verlopen, ik probeer niet meer te veel aan die crash van vorig jaar te denken. Ik krijg een nieuwe kans en heb de vorm weer gevonden. Hopelijk heb ik dit jaar iets meer geluk en kan ik uitrijden”, klinkt het bij Marca.

En Landa dicht zichzelf de nodige kansen toe. “Het parcours lijkt gemaakt voor renners zoals ik, ik hou ervan. In de Tour of the Alps heb ik de juiste conditie gevonden, ik denk dat ik niet vaak beter ben geweest dan nu. Bij de topfavorieten heb ik nooit gestaan, maar ik ben wel een kanshebber. Sinds 2015 heb ik niet meer op het podium gestaan, als dat lukt, zou ik heel blij zijn. Dat ik er in Luik-Bastenaken-Luik niet bij lag bij die crash gaf een goed gevoel. Ik zei op dat wel tegen mezelf: dit is mijn jaar.”