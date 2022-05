Mathieu van der Poel heeft een plan voor Giro: "Dat heb ik nog nooit gedaan"

Mathieu van der Poel wil graag de eerste rozetruidrager in deze Ronde van Italië worden. Maar ook daarna heeft hij nog ferme doelen.

Mathieu van der Poel heeft nog geen grote ronde uitgereden. Vorig jaar hield hij er na een dikke week mee op in de Tour de France.

Mythische klimmetjes

Nu liggen de kaarten anders. Als we het team mogen geloven, wil VDP zowel in de Giro als in de Tour uitrijden.

"De voorbereiding op deze ronde was niet heel uitgebreid, maar ik kijk ernaar uit. Ik heb nog nooit eerder mythische klimmen bedwongen zoals in de derde week. Het is voor mij ook een vraag hoe mijn lichaam daarop zal reageren", aldus Van der Poel op de voorbeschouwende persconferentie.