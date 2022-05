ONZE STERREN: wie volgt Peter Sagan op als winnaar van het puntenklassement?

Vorig jaar pakte Peter Sagan de puntentrui in de Giro d'Italia, dit jaar gaan we op zoek naar een waardige opvolger.

Sagan hield vorig jaar Cimolai en Gaviria af, sinds een kleine tien jaar worden de sprinters meer bevoordeeld met oog op het puntenklassement.

De belangrijkste vraag is vooral: wie gaat mee tot Verona en wil de loodzware laatste week ook gewoon uitrijden?

Rijdt Ewan uit?

Als het puur gaat om sprintsnelheid, dan is Caleb Ewan de grote favoriet. Hij zou ook interessante punten voor de World Tour kunnen binnenhalen met ritzeges en de puntentrui. Maar of hij gaat uitrijden?

Verder is het uitkijken naar wat bijvoorbeeld Mathieu van der Poel en Biniam Girmay kunnen, want zij kunnen ook uitpakken in een aantal tussenetappes.

ONZE STERREN VOOR DE PUNTENTRUI IN DE GIRO

**** Démare

*** Van der Poel - Cavendish

** Ewan - Gaviria - Girmay

* Nizzolo - Bauhaus - Dainese - Theuns