Oud-wereldkampioen Harm Ottenbros (78) overleden

Voormalig wereldkampioen Harm Ottenbros is vannacht overleden in zijn slaap. Dat is bevestigd door de Nederlandse wielerbond KNWU. Ottenbros werd 78 oud.

In 1969 won Harm Ottenbros onverwacht het wereldkampioenschap in Zolder. Hij versloeg in de sprint Julien Stevens. Michele Dancelli reed 2 minuten later als 3e over de streep.

Daarvoor waren zijn voornaamste zeges 2 ritten in de Ronde van Zwitserland en een rit in de ronde van België. Ook daarna bleef zijn palmares bescheiden met winst in de GP Stad Vilvoorde en een rit in de Ronde van Luxemburg.

In 1976 stopte Ottenbros met koersen. Volledig gefrustreerd gooide hij zijn fiets van de Zeelandbrug, omdat hij vond dat zijn collega's hem niet erkenden. Ook had hij het gevoel dat hem nog weinig gegund werd.

Ottenbros overleed in de nacht van woensdag op donderdag op 78-jarige leeftijd in zijn slaap.