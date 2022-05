Bisnummer komt er net niet maar Van der Poel blijft wel in het roze, Simon Yates geeft al visitekaartje af in Giro

De vraag van de dag: zou Van der Poel in het roze kunnen blijven? Ja, dus. Een bisnummer was zelfs niet veraf in de tijdrit in en rond Boedapest.

Een tijdrit van 9,2 kilometer in de straten van Boedapest, inclusief een klim: dat kregen de Giro-deelnemers voor de wielen. Het was dus uitkijken naar de strijd om de ritzege, maar ook naar hoe de klassementsmannen het zouden doen. Toen het tijd was voor de grote kanonnen om van het startpodium te rijden, had Kämna de beste tijd neergezet.

KANONTIJD VAN YATES

Kort nadien verbeterde Sobrero de tijd van de Duitser, maar dan pas zouden de grote namen komen. Dumoulin had nog maar pas naar een logische nieuwe besttijd gereden of Simon Yates bereikte de aankomst en die zette een kanontijd neer: 11'50".

Yates laat zo zien dat hij meer dan klaar is om voor het hoogste te gaan in deze Giro. Nadien kwam enkel Van der Poel nog in zijn buurt. En of de roze man ook kan tijdrijden! Bij het tussenpunt lag Van der Poel minder dan een seconde achter, aan de finish was het verschil drie seconden. Ritwinst dus voor Yates, een tweede plaats en een dagje langer in het roze voor Van der Poel.