Na 9 tijdritkilometers al aardige verschillen in klassement: López moet al meer dan 40 seconden goedmaken op Yates

Hoe amper 9 tijdritkilometers voor aardige verschillen zorgen in het klassement. Neem López en Yates: beiden zitten na twee Giro-dagen al in een heel andere situatie.

Mathieu van der Poel is de leider in de Giro, maar mikt eigenlijk niet op het algemeen klassement. Daarom staat Simon Yates er met het oog op een eventuele eindzege er het beste voor, al is het nog heel vroeg. Hieronder ziet u welke klassementsman op welke plaats staat en welke voorsprong Yates heeft op zijn concurrenten. Dan ziet u dat sommigen toch al ferm op achtervolgen zijn aangewezen.

Tijdsverschillen klassementsmannen na rit 2

2. Simon Yates

3. Tom Dumoulin 5"

5. Wilco Kelderman 13"

7. Tobias Foss 17"

9. Pello Bilbao 18"

10. João Almeida 18"

11. Vincenzo Nibali 19"

14. Romain Bardet 24"

15. Richard Carapaz 24"

21. Mikel Landa 33"

23. Jay Hindley 34"

31. Hugh Carthy 38"

34. Miguel Ángel López 42"

42. Guillaume Martin 53"

45. Emanuel Buchmann 57"