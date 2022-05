Opnieuw een mijlpaal voor Girmay, met zijn eerste Giro-rit in witte trui: "Fantastisch, vooral met dat publiek!"

Het is de ene mijlpaal na de andere dit jaar voor Biniam Girmay. In de Giro droeg hij de witte trui in de tijdrit in de straten van Boedapest.

Door zijn tweede plek in de openingsetappe is de Eritreeër momenteel de beste jongere. Hij is de eerste renner ooit die daar bij Intermarché-Wanty-Gobert in slaagt. Girmay was na de tijdrit zeer te spreken over die ervaring. "Nu begrijp ik waarom de grote rondes zo bijzonder zijn!"

Zijn eerste rit in het wit was natuurlijk kort en ook niet meteen zijn specialiteit, maar dat betekent niet dat Girmay er niet van genoten heeeft. "Het was echt fantastisch om met de witte trui op mijn schouders de tijdrit af te werken, vooral met al dat publiek langs de kant van de weg!"

WELLICHT SPRINT IN DERDE RIT

Nu kan de snelle man van Intermarché zich ook weer richten op een sportief doel, in de derde etappe van de Giro. "Ze is relatief vlak en zal wellicht in een sprint eindigen. Met het team hebben we de ambitie om deze laatste dag in Hongarije met een goed resultaat af te sluiten."