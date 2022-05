🎥 Theuns vond por die hij kreeg net over limiet maar finisht nog knap zesde: "Zat in het wiel van Cavendish"

Mark Cavendish won de eerste echte massasprint in de Giro. Edward Theuns mengde zich ook knap in de debatten: de Belg kwam als zesde over de streep.;

In een video van Trek-Segafredo doet Theuns zijn verhaal. "Ik ben behoorlijk tevreden dat ik kon meedoen in de sprint. Een zesde plaats is niet slecht. Als je kijkt hoe de sprint verlopen is, was dit een kans op een betere uitslag", concludeert de Belg.

"Op de rotonde met een kilometer te gaan zat ik in een goede positie", legt Theuns verder uit. "Nadien ging het enigszins in dalende lijn, de snelheid lag dus heel hoog. Daardoor kon niemand ook echt posities opschuiven eens de sprint was ingezet. Toen Mørkøv de sprint lanceerde, zat ik in het wiel van Cavendish. Ik kreeg nadien een ferme por van Démare."

Today's sprint of the #Giro left a bittersweet feeling to @EdwardTheuns 🎙️ "A good result, but there was the opportunity for a podium"



📽️ Post race comment and stage 3 highlights now available 👇#Giroditalia @VelonCC pic.twitter.com/Aj7sdvcVOX — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 8, 2022

Een cruciaal moment in de sprint. "Voor mij was dat wat over de limiet. Ik moest remmen, want anders zouden we gevallen zijn. Daar heb ik snelheid en enkele posities verloren, wat me een plek in de top drie heeft gekost. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar het was wel goed dat ik meedeed. Al bij al was het een goede dag. De benen waren goed, ik hoop dat we nog betere resultaten kunnen behalen."