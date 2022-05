Balans Jumbo-Visma na 3 dagen Hongarije: "Zowel Tom als wij op overwinning gehoopt, maar moeten tevreden zijn"

Na 3 dagen in Hongarije maken de teams al een balans op, ook Jumbo-Visma. Met Tom Dumoulin ging het voor de zege in de tijdrit. Die kwam er niet, maar toch zijn ze bij de ploeg tevreden.

Nu de overstap naar Italië gemaakt wordt, analyseert ploegleider Marc Reef op de ploegsite het Hongaarse luik van de Giro. "We hebben een goede start gemaakt met onze mannen. In de eerste rit kwamen Tom Dumoulin, Sam Oomen en Tobias Foss in het eerste deel van het peloton over de finish." Reef verwijst ook naar de goede tijdritdag die het team kende.

Al gaf Dumoulin na de tijdrit wel aan ontgoocheld te zijn. "Natuurlijk hadden zowel Tom als wij gehoopt op de overwinning, maar uiteindelijk moeten we gewoon heel tevreden zijn met de derde plek." Die plek bekleedt Dumoulin daardoor logischerwijs ook in het algemeen klassement.

MET GOED GEVOEL NAAR ITALIË

"We staan bij de eersten in het klassement en gaan met een goed gevoel naar Italië", besluit Marc Reef na de passage door Hongarije.