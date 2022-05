Van der Poel houdt geen rekening met mirakel in Sicilië: "Normaal gezien zal ik roze trui op de Etna kwijt zijn"

Mathieu van der Poel trekt in de roze trui naar Italië, naar Sicilië eerst. Daar gaat het richting de Etna: na de rustdag staat die iconische klim al op het programma.

Dan zijn de berggeiten dus reeds aan zet. Met een voorsprong van slechts elf seconden op een rasklimmer als Simon Yates, is het in principe onbegonnen werk voor Van der Poel om na die rit nog aan de leiding te blijven. Of gaat hij toch een poging doen om zijn trui te verdedigen? "Ik denk niet dat dat mogelijk is", vertelt Van der Poel aan NOS. "Of ze moeten heel rustig naar boven rijden, maar dat verwacht ik niet."

Van der Poel leeft alvast met open vizier naar wat als de eerste bergrit van de Giro gecategoriseerd is. "We gaan zien. We zullen eraan beginnen en kijken waar we uitkomen. Normaal gezien zal ik de roze trui op de Etna wel kwijt zijn."

NOG PAAR KEER VOOR RITWINST GAAN

Als VDP zijn leiderstrui daar inderdaad moet afgeven, wat zijn dan nog zijn doelen in deze Giro? "Sowieso nog een paar keer voor ritwinst proberen gaan. Er komen nog doelen genoeg." Lees HIER ook nog eens de reactie van Van der Poel in het flashinterview na de derde etappe.