Zij werden net geklopt door Quick-Step en Mark Cavendish: "Het was indrukwekkend"

Mark Cavendish liet Quick-Step al juichen in de Giro. Enkele van zijn concurrenten werden net geklopt en moesten terugblikken op een dichte ereplaats.

Arnaud Démare kon Cavendish nog het meest bedreigen. "Ik zag de trein met Cavendish passeren. Ik heb de forcing gevoerd om me in zijn wiel te zetten. Ik was tevreden dat ik op de afspraak was. Hij ging van ver aan en kon het volhouden. Het was indrukwekkend", had de Fransman lof voor Cav. "Ik ben ontgoocheld, maar er komen nog wel andere kansen aan."

Gaviria eindigde al iets verder op een derde plaats in de laatste rit in Hongarije. "Het was een moeilijke en hele snelle sprint. We hebben gevochten voor de overwinning en deden ons best. We kijken nu naar de volgende kansen. We zijn tevreden met hoe het verlopen is maar focussen op het behalen van de overwinning bij één van de volgende kansen."