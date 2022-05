📷 Waarom Richard Carapaz vandaag met een andere fiets de Etna opreed

Opvallend vandaag in de 4e Giro-etappe naar de Etna. Richard Carapaz reed niet met zijn Olympische fiets. De reden daarvoor was heel simpel. De extra gouden laag verf weegt 100 gram meer en in een etappe zoals vandaag telt elke gram.

Today @RichardCarapazM is not using his usual gold Olympic champion's bike: the gold paint adds around 100 grams of weight to the bike, so on a stage like today every gram counts #Giro pic.twitter.com/hm43yJcTZI