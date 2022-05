🎥 Al snel ophef in Girorit naar Etna: Cavendish meteen op achterstand, botsing tussen renners en motard

Cavendish die meteen op achterstand kwam en een botsing tussen renners en motards: in het begin van de Giro-rit naar de Etna viel al van alles te beleven.

Het was te verwachten dat het voor Mark Cavendish in deze bergrit een hele lange dag zou worden. Al was het wel opvallend vroeg dat de Brit van Quick-Step al moest afhaken. Cav was niet alleen onder de sprinters: ook Démare moest al vroeg de rol lossen.

Daarnaast was er nog een merkwaardig incident in het peloton. Het was niet helemaal duidelijk wat er gebeurd was, maar op de één of andere manier moeten verschillende renners in botsing gekomen zijn met een motorrijder.

