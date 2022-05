Tom Dumoulin vindt de etappe naar de Etna interessant voor zijn conditie

Tom Dumoulin heeft vraagtekens over zijn conditie. De etappe naar de Etna ziet hij als een test. Dat liet hij optekenen in Het Nieuwsblad.

Tom Dumoulin is met twijfels aan de Ronde van Italië gestart. Dat komt omdat hij al een tijdje niet meer voor een eindklassement is gegaan.

Aan Het Nieuwsblad laat Dumoulin weten dat de rit naar de Etna vroeg in de Giro een goede zaak is. Zo kan hij weten hoe het met zijn conditie gesteld is.

Ook brengt zo'n rit volgens hem kalmte en rust in het peloton. Zo weet iedereen waar hij staat. Volgens Dumoulin zullen maar een twintigtal renners meer overblijven die voor een klassement kunnen gaan.