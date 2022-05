Ontgoocheling groot bij Jumbo-Visma: "We moeten hier even van bekomen"

De klassementsrenners van Jumbo-Visma maakten in de vierde etappe van de Giro geen al te beste beurt.

De meeste favorieten zaten in het eerste peloton, maar niet de klassementsmannen van Jumbo Visma. Tobias Foss en Sam Oomen verloren meer dan twee minuten, Tom Dumoulin zelfs bijna zeven stuks.

“Het is nooit een goed teken als je twee minuten verliest op de favorietengroep”, reageert ploegleider Marc Reef op de website van het wielerteam.

“We zijn hier gestart met ambities voor het klassement, dus dan is het zonde als je de mannen op acht kilometer van het einde moet laten gaan. We moeten hier even van bekomen en de komende ritten zullen we gebruiken om te kijken hoe het gevoel van Tobias, Sam en Tom zich gaat ontwikkelen.”

Een lichtpuntje was dan weer Gijs Leemreize. Hij werd zesde in de etappe naar de Etna. Niet slecht voor een debutant in een grote ronde.