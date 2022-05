Roze Juan Pedro Lopez in Messina: "Mijn beste dag als coureur"

Juan Pedro Lopez heeft de hele dag genoten. "Dit was mijn beste dag ooit als renner", zegt hij.

In de 5e rit van Catania naar Messina kwam rozetruidrager Juan Pedro Lopez nooit in de problemen. "Dit was mijn beste dag ooit als coureur", zegt hij. "Ik bleef altijd goed voorin om niet in de problemen te komen."

"Het is ongelooflijk om de roze trui te mogen dragen", gaat Lopez verder. "Ik beleef een droom." Die droom zal wellicht nog een dag langer duren, omdat de 6e etappe ook voor sprinters is.