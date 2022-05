🎥 Jumbo Visma komt met nieuws na zware valpartij in Hongarije

In de sprint voor de ritzege in de tweede etappe van de Ronde van Hongarije kwamen maar liefst vier renners van Jumbo Visma ten val.

David Dekker en de broers Mick en Tim van Dijke konden nog over de finishlijn rijden, maar voor leider Olav Kooij zit de ronde erop.

Jumbo Visma liet weten via haar kanalen dat Kooij naar het ziekenhuis is gebracht voor verdere onderzoeken. Het is afwachten op verder nieuws.

Ook Dylan Groenewegen kwam ten val, zo liet Team BikeExchange-Jayco weten. Zij gaven nog geen update.

