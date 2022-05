Fabio Jakobsen blikt terug op helse sprint: "Als team waren we er klaar voor"

Fabio Jakobsen heeft een moeilijke tweede rit van de Ronde van Hongarije gewonnen.

De Nederlander rondde knap ploegwerk van Quick-Step-Alpha Vinyl af na een dag die getekend werd door heel wat waaiers. Een heel contrast voor Jakobsen met de eerste rit, toen hij niet in positie kwam en te veel in de remmen moest gaan.

“Soms win je, soms verlies je”, klonk het meteen na de finish. “Het was al vier weken sinds mijn laatste wedstrijd en ik moest er even inkomen. Nu wilden we echter laten zien dat we er als team klaar voor waren.”

De wedstrijd werd ontsierd door een stevige valpartij van Olav Kooij die heel wat ploegmaten van Jumbo Visma tegen de vlakte deed gaan. Ook Dylan Groenewegen kwam ten val, zo liet zijn ploeg weten.