Arnaud Démare over millimetersprint: "Ik dacht meteen dat ik gewonnen had"

Het was een millimetersprint in Scalea, gewonnen door Arnaud Démare. Die was na de finish duidelijk: "Ik dacht meteen dat ik gewonnen had."

De massasprint in Scalea in de 6e rit van de Giro is heel nipt. Het was niet met het blote oog te zien en een fotofinish was nodig om een winnaar aan te duiden. Die wees Arnaud Démare aan: "Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik meteen dacht dat ik gewonnen had. Al was het wel nipt. Dus was ik niet 100% zeker."

"Nu was het een korte sprint, terwijl ik normaal van lange sprints hou", gaat hij verder. "Nu moest ik in de laatste 100 meter nog voorbij Caleb Ewan geraken. Het is ook fantastisch dat ik als Fransman nu de meeste Giroritten op mijn naam heb staan."