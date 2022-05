OVERZICHT: Wie zijn de leiders van de nevenklassementen?

De 1e week van de Giro zit erop. Wie de roze trui heeft, weet iedereen. Maar wie is de leider van het puntenklassement aan de rustdag? Of het bergklassement? En wat met die andere nevenklassementen?

Het puntenklassement zullen de meesten ook nog wel weten. Arnaud Démare leidt daar. Dat komt onder meer door zijn 2 sprintzeges. Hij heeft 147 punten. Dat zijn er 27 meer dan Biniam Girmay. Het lijkt tussen die 2 te gaan. Al kan een zege in een vlakke rit (50 punten) veel veranderen.

In het bergklassement is Diego Rosa de leider met 83 punten. De nummer 2 is Koen Bouwman met 69 punten. Wie uiteindelijk de bergtrui gaat winnen is nog niet zeker. Er zijn nog een pak punten te verdienen. Zeker in de slotweek. Een klim van 1e categorie is 40 punten waard. In de slotweek zijn er zo'n 8. Ook is er nog de Cima Coppi of het dak van de Giro. Daar kan de 1e 50 punten oprapen. Het is zelfs mogelijk dat de winnaar nu nog geen punten heeft.

© photonews

Juan Pedro Lopez bezit naast de roze trui ook de witte jongerentrui. Hij heeft 12 seconden voorsprong op Joao Almeida. Thymen Arensman staat op 1'27". Almeida lijkt na de Blockhaus de topfavoriet voor het jongerenklassement.

In het ploegenklassement staat Bora-Hansgrohe op kop. Zij hebben een voorsprong van 3'21 op Bahrain-Victorious. Intermarché-Wanty-Gobert stonden lang aan de leiding, maar nu staan ze 3e op 5'24". INEOS Grenadiers staat verder (11'58"), maar hun ploeg is sterk in de breedte en kan die achterstand nog inhalen als het hen interesseert.

Filippo Tagliani staat op dit moment 1e in het tussensprintklassement (58 punten). De vluchter met de meeste kilometers op de teller is op dit moment Mattia Bais (459 punten). In het fair-playklassment staan er 9 ploegen op kop met 0 punten elk.