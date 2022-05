'Simon Yates verandert geweer van schouder maar wil ondanks het ineen zakken op Blockhaus doorzetten in Giro'

Het is voor Simon Yates niet de Giro die hij voor ogen had, ondanks een sterk begin. De Blockhaus is een beklimming die hij zich nog lang zal herinneren.

Na zijn verbluffende tijdritzege in Boedapest leek Simon Yates nog één van de absolute favorieten om deze Giro te winnen, misschien wel dé favoriet. In de etappe naar de Etna kwam Yates echter ten val, wat hem last aan de knie bezorgde.

Vijf dagen later, in de etappe met aankomst in Blockhaus, bleek de Brit van BikeExchange-Jayco nog onvoldoende hersteld. Yates verloor bijna twaalf minuten op de andere favorieten en zag zijn klassement naar de vaantjes gaan. Hij stelde luidop de vraag of hij nog wel moest doorgaan.

VOOR RITZEGES GAAN

Volgens La Gazzetto dello Sport zou Simon Yates wel degelijk aan de start komen van de tiende etappe en dus doorzetten in deze Giro. Wel zal het geweer van schouder veranderd worden en zullen alle klassementsambities overboord gegooid worden. Yates zou in de tweede en derde week van de Giro vooral op zoek gaan naar nog meer ritzeges.