🎥 Biniam Girmay verlaat de Giro na kurkincident

Biniam Girmay verlaat de Ronde van Italië. Dat is als gevolg van het kurkincident gisteren na zijn overwinning.

Gisteren won Biniam Girmay nog in Jesi zijn allereerste etappe in een grote ronde. Op het podium kreeg hij een kurk in zijn oog. Hij moest daarvoor naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Vandaag laat Girmay weten dat hij uit de Giro stapt. "Het is beter dat ik mijn oog nog wat laat rusten", zegt hij. "Zo kan mijn oog weer herstellen. Ik kijk verder uit naar de volgende koersen." Wanneer hij opnieuw in competitie komt, is nog niet duidelijk.

Ook bedankte Girmay zijn team. "Ik ben Intermarché-Wanty-Gobert heel dankbaar voor al het werk dat ze voor mij gedaan hebben. Gisteren hebben ze heel hard gewerkt voor mij. Ik ben blij dat ik van die ploeg deel kan uitmaken."